Lezioni di look per i ragazzi dello Ial "Dovranno anche stirare le divise"

Allo Ial, la scuola alberghiera e di ristorazione di Riccione, ora agli studenti si impartiscono lezioni anche sul look e sulla cura personale per insegnare loro come presentarsi in sala in perfetto ordine. E si fa economia domestica in classe, anche con asse e ferro da stiro. Niente a che fare con la casalinga anni ’50. In aula andranno infatti gli allievi tra i 15 e i 18 anni che diventeranno ambasciatori della ristorazione e dell’accoglienza a tavola.

"Abbiamo notato che i nostri ragazzi a volte hanno difficoltà ad arrivare a scuola con le divise in ordine, oppure si trovano impacciati nel fare il nodo alla cravatta di servizio, un accessorio che non usano nel loro abbigliamento extrascolastica – osserva Paola Frontini, la responsabile della scuola di ristorazione in viale Torino – Per questo abbiamo pensato di partire dalle basi, allestendo così due aule per il nuovo progetto ’Ottimo standing’, complete di tutto ciò può servire per presentarsi al meglio, per esempio durante il servizio di sala e bar". Dunque asse e ferro da stiro per tenere in ordine la divisa, phon e gel per ’acconciare’ al meglio anche le capigliature più ribelli, ago e filo per ricucire un bottone. Nelle aule c’è tutto l’occorrente per rifarsi il look professionale, utile soprattutto ai ragazzi pendolari.

Il progetto, aggiunge la Frontini, "mira all’autonomia dei ragazzi, sempre supportati da docenti e tutor a disposizione anche per queste piccole competenze. In questo modo crediamo di sostenerli nell’affrontare il mondo del lavoro che richiede grande professionalità, anche nei più piccoli particolari".

