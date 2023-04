Lezioni di sesso al liceo Serpieri Genitori difendono l’iniziativa "I nostri ragazzi ne hanno bisogno"

"Parlare di educazione sessuale con ragazzi e ragazze è fondamentale". A metterci la faccia sono 16 genitori che hanno deciso di sostenere il questionario (facoltativo) sul sesso proposto agli studenti del liceo ’Serpieri’. Nei giorni scorsi un altro gruppo di genitori aveva protestato chiedendo di cancellare il questionario (che sarà fatto a supporto di una tesi di laurea in psicologia) e le prime risposte anonime pervenute. Domande esplicite sugli organi di riproduzione e altre sui comportamenti inerenti la sfera del sesso, senza lasciare spazio alla fantasia. La risposta del preside Franceco Tafuro non ha lasciato spazio a mediazioni: "Non credo che un’iniziativa del genere possa disturbare i ragazzi e le famiglie". Oggi 16 genitori di studenti del liceo rivendicano non solo la possibilità, ma la necessità di affrontare questi temi con i figli e studenti. "L’importanza di trattare tematiche relative all’educazione, alla sessualità e all’affettività dovrebbe essere un fatto assodato. Ci rammarica l’intervento di alcuni genitori che, in maniera arbitraria, si sono espressi a nome di una collettività non meglio precisata". Fatta la premessa, "la questione poteva essere forse meglio gestita e contestualizzata, ma rimane il fatto che l’educazione a queste tematiche sia più che mai di fondamentale importanza. Le scuole attente come il ’Serpieri’ a queste tematiche, che organizzano progetti ad hoc nelle classi con esperti, non possono essere oggetto di demonizzazione ogni volta che si trattano temi che ancor oggi risultano essere un tabù". Purtroppo "è ancora molto difficile parlare di questi temi in maniera sana e costruttiva, ma l’essere umano non può vivere schermato da ogni messaggio a contenuto sessuale: il dialogo sulla sessualità e sull’affettività è fondamentale, specie nell’era digitale".

Può bastare ‘difenderli’ da un questionario? "I ragazzi entrano facilmente in contatto con questi contenuti, difficili da monitorare e spesso non adeguati al loro momento di sviluppo, molto presto ricercando sui social relazioni ed emozioni senza essere preparati. L’approccio alla sessualità avviene prim’ancora che conoscano il valore di emozioni e entimenti, vanno in crisi quando li vivono perché abituati a soddisfare i loro bisogni nel tutto e subito, senza consapevolezza". Per questo "riteniamo che le azioni tese a favorire nei ragazzi uno sviluppo consapevole degli aspetti emotivi e sessuali che contraddistinguano le relazioni, di qualsiasi natura siano, dovrebberp essere un obiettivo primario della scuola, che andrebbe favorito e non osteggiato nascondendosi dietro a falsi perbenismi". Questo perché "il rischio è che il web o il dialogo tra parti che navigano in acque simili generino risposte non corrette"", aprendo il campo a una lunga serie di rischi. "L’educazione sessuale ed affettiva nelle scuole è fondamentale. Alla luce dei fatti, ci auspichiamo che questa sia un’occasione per un confronto sereno e costruttivo sui bisogni". A metterci la faccia sono: Paolo Bacchini, Marco Belletti, Federica Bernardi, Filippo Brambilla, Annica Celli, Roberta Fabbri, Giorgia Galassi, Daniela Macchini, Alessandro Michelotti, Maria Cristina Morri, Claudio Olivieri, Fabiola Perazzini, Petra Perazzini, Luca Pesoli, Ilaria Prosperi e Cristina Vasini.

Andrea Oliva