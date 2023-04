Lezioni di sesso al liceo ’Serpieri’ "Il sondaggio? Nulla di scandaloso"

di Manuel Spadazzi

"Guardi siti per adulti? Con quale frequenza? Lo fai per divertimento, curiosità, per vedere come si fa o per eccitarti". E ancora: "Ti senti efficace nel toccare l’altroa nelle zone erogene?". E poi tante altre domande esplicità sulla sessualità, incluse quelle sull’orientamento di genere... Il questionario on line, facoltativo, proposto agli studenti del liceo scientifico e artistico ’Serpieri’ di Rimini, ha mandato su tutte le furie i genitori che fanno parte del comitato ’Rete per la scuola’.

Lamentele che sono arrivate direttamente anche al preside del liceo, Francesco Tafuro, al quale ha chiesto spiegazione la madre di uno studente, arrabbiatissima per il questionario. Ma Tafuro non si scompone. Il dirigente ricorda, prima di tutto, che "il questionario è anonimo e facoltativo". Sottolinea che l’iniziativa rientra nella ricerca, condotta da un’insegnante del ’Serpieri, per una tesi di laurea in psicologi, con "l’obiettivo di esplorare le conoscenze degli adolescenti sulla sessualità, la percezione di sé e nelle relazioni con l’altro", nonché "di riconoscere l’importanza di una educazione sessuale scolastica". "Non credo proprio che un’iniziativa del genere – continua Tafuro – possa disturbare i ragazzi e le famiglie. La scuola per gli studenti è un luogo anche per la crescita e la formazione personale". Ai genitori che rimproverano al liceo di aver posto domande fin troppo esplicite, Tafuro replica: "Se si ragiona così, allora non avrebbe alcun senso andare ad ammirare il David di Donatello a Firenze o altri capolavori dove la nudità viene mostrata. Sinceramente non comprendo queste polemiche e non condivido il tentativo di censura".

Non la pensa così Matteo Montevecchi. Il consigliere regionale della Lega si schiera al fianco dei genitori e attacca la scuola, annunciando un’interrogazione a riguardo. Per Montevecchi "ci troviamo davanti a una preoccupante, pericolosa violazione della libertà educativa dei genitori. È stato pesantemente violato, in questo caso, il principio del consenso informato. Perché le famiglie non sapevano assolutamente nulla di questa vera e propria forma di indottrinamento, destinata pure ai minorenni: il Qr code per accedere al questionario è finito in tutte le aule". Montevecchi invita il preside del ’Serpieri’ "a togliere da tutte le aule il questionario. Temi delicati come la sessualità spettano ai genitori". E quando "gli argomenti sulla sessualità, com’è capitato in questo caso, vengono affrontati in modo ideologica, non dovrebbero mai entrare nelle scuole". Per questo, conclude il consigliere, "presenterò un’interrogazione all’assessore alla scuola Paola Salomoni per fare luce sulla vicenda".