Lezioni di vita all’aria aperta in trentadue classi

E’ partito anche nelle scuole di Bellaria Igea Marina il progetto “Siamo Nati per Camminare 2024”. L’iniziativa, promossa dalla Regione, è stata sposata anche quest’anno dall’amministrazione, in collaborazione con gli istituti comprensivi e con il coinvolgimento delle famiglie. Trentadue le classi interessate, tra scuole primarie e secondarie di primo grado, che sino al 19 aprile saranno protagoniste di attività in aula volte alla promozione di uno stile di vita sano e alla fruizione degli spazi pubblici aperti, quale importante integrazione del tempo trascorso a casa e a scuola. Alla scoperta, in particolare, dei diversi quartieri che compongono il tessuto urbano e sociale.