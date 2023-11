Lezioni in clinica ai baby pazienti per non far perdere la scuola

Una sperimentazione per non far perdere le lezioni ai piccoli pazienti ricoverati alla clinica accreditata Sol et Salus di Rimini. Un percorso che non è una scuola ospedaliera ma che punta ad aiutare la continuità educativa e didattica per i bambini in cura. Il progetto si chiama “Inclusive care”, è stato approvato dalla Giunta, insieme al protocollo di intesa di prossima sottoscrizione e vede come protagonisti il Comune, l’ospedale accreditato, il Centro Educativo italo svizzero (Ceis), il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (Cidi) e l’Università degli studi di Bologna, Dipartimento Scienze dell’educazione. Inclusive care prevede l’istituzione di un nucleo di educatori e docenti del Cidi, coordinati da una pedagogista che progetta le attività educative e supporta la connessione con la scuola di provenienza per garantire la continuità. Nella clinica è stato allestito uno spazio dedicato.

L’ospedale, spiega il Comune, ospita annualmente circa 300 bambini in età scolare, provenienti da ogni parte d’Italia per periodi che, tra interventi chirurgici e riabilitazione, vedono una permanenza media in struttura di circa 25 giorni, "una durata tale da pregiudicare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il diritto all’istruzione". Da qui la sperimentazione che "è di particolare interesse, poiché impostata per attivare una soluzione a bassa soglia, diversa dall’impianto organizzativo più strutturato di una scuola ospedaliera, soluzione che fornisce importanti stimoli per la continuità didattica e per attività alternative a quelle che una bambina ed un bambino possono vivere in un contesto ospedaliero", spiega la vicesindaca con delega alle Politiche educative Chiara Bellini (foto).