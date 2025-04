Lezioni sull’arte, brindisi e musica per i vent’anni del Musas

È un traguardo importante, da celebrare con una festa pensata per tutta la città. Il 7 maggio il Museo storico archeologico di Santarcangelo, il Musas, festeggerà i 20 anni dalla sua apertura con un pomeriggio di incontri e musica. Inaugurato il 7 maggio 2005 per "conservare la storia, l’arte e la cultura per la città e i suoi ospiti", il museo ha saputo negli anni intrecciare tradizione e innovazione, diventando punto di riferimento culturale per la città, capace di raccontarne la storia e anche di dialogare con l’arte contemporanea e le nuove generazioni. Per celebrare il ventennale, a febbraio è partito il programma Venti di cultura al Musas, ciclo di eventi pensato per ripercorrere il cammino svolto e tracciare le nuove prospettive. Su questo fil rouge sarà la festa di mercoledì 7, che partirà alle 17,30. Dopo i saluti del sindaco Filippo Sacchetti, sarà Floriana Raggi a parlare del tema natale del museo. A seguire l’incontro Jacobello e Guido Cagnacci: due epoche, due pittori, due voci diverse per raccontarli con Alessandro Giovanardi e Stefano Stargiotti in viaggio attraverso due epoche lontane ma unite dalla forza del racconto pittorico. La musica degli allievi e dei maestri della scuola comunale ‘Giulio Faini’ accompagnerà tutto il pomeriggio, che si concluderà con un brindisi. L’ingresso alla festa è libero. Per maggiori informazioni rivolgersi alla fondazione FoCus (telefono 0541.624703, mail focus@focusantarcangelo.it) o consultare il sito www.musasantarcangelo.it.

a.d.t.