L’hamburger che vale ‘Du Baiòch’

E’ possibile preparare un hamburger con ottime materie prime, di qualità, a prezzi stracciati? Gioacchino Meli non solo ha risposto "sì" ma lo ha anche fatto, inserendolo nel menù. Il titolare del locale di via Dario Campana a Rimini, ‘Pane, vino e baghino’, ha lanciato il panino ‘Du Baiòch’. Il nome è dialettale e rimanda ai baiocchi, la moneta usata nello Stato Pontificio fino al 1865 e rimasta nella tradizione popolare di questa terra. Due baiocchi è un modo di dire quando si vuole menzionare qualcosa di davvero economico. E c’è da crederci perché il panino di Gioacchino Meli costa 3,90 euro. Prezzo da fast food, e forse ancor più economico.

Ma come si può proporre un simile prezzo se bazzicando nei locali diviene ormai difficile trovare hamburger al di sotto dei 10 euro? "Oggi le persone non rinunciano a mangiare fuori, ma guardano sempre di più al portafoglio - premette Meli -. Noi siamo un posto popolare e vogliamo rimanere tali. Naturalmente, in base alla materia prima e alla lavorazione, ci sono panini da tutti i prezzi, ma voglio dimostrare ai devoti della finta svolta gourmet che anche con pochi soldi si può mangiare un panino artigianale di grande qualità".

In altri termini, anche dove si possono gustare panini di peso, economico si intende, è altrettanto possibile presentare una offerta con prodotto ’popolari’, ma non per questo rinunciando alla qualità. Du Baiòch è un panino con 100 grammi di carne, salsa burger, cheddar fuso e cetriolini. Tutto fatto in casa. "Se ne trovate uno più economico fatemi sapere" sorride Gioacchino. Intanto su Instagram è già partito il lancio promozionale con queste parole: ‘Se hai 4 euro mangi un hambuger e ti diamo anche il resto!’.

a.ol.