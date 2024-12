L’hip hop fa ballare il turismo: 7.500 presenze

Tante novità e numeri record per Mc Hip Hop Contest, che dal 3 al 6 gennaio porterà a Riccione 2.350 ballerini, 600 in più dell’anno scorso, pronti a occupare per intero 28 hotel per tre/quattro giorni. Si tratta di 7.490 presenze (da aggiungere a quelle non canalizzate), contro le 5.750 dell’anno scorso che, come annunciato da Andrea Bernabei di Costa Hotels, faranno aumentare il fatturato alberghiero del 38,95%. La partecipazione è stata così alta che, come evidenzia Chiara Tricomi della Cruisin’, gruppo che organizza l’evento, le prenotazioni sono state chiuse anzitempo il 30 novembre e 300 persone sono rimaste a casa. La 29esima edizione del più grande evento italiano dedicato all’urban dance porta sul palco pure le persone con disabilità e una scuola di Gaza. Crescono anche le location: al Palacongressi e al Palazzo del Turismo si aggiunge il Play Hall. Previste esibizioni anche all’aperto, come il 3 gennaio alle 21, quando 2mila ballerini si esibiranno in viale Ceccarini. Proprio a Riccione dove la manifestazione ha messo radici da 17 anni, sarà girata una docu-serie sui trent’anni dell’Hip hop della Cruisin’, uscirà nel 2025 per la regia di Gianluca Calu Montesano. Le crew in gara si esibiranno il 3 e il 5, finale il 6. Il contratto triennale con la Cruisin’ è in scadenza, ma l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, guarda avanti: "Presto ci siederemo al tavolo per il rinnovo".

ni. co.