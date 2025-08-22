L’hotel di una vita tatuato sul fianco. Premiati i fedelissimi della Regina

Si è tatuato l’hotel, con tanto di nome, sul fianco. Un amore inciso sulla pelle per portare sempre con sé il suo luogo del cuore ed il legame indissolubile con Cattolica. Lui, Maxim, è il figlio di una turista originaria di Vienna, Alexandra Habison, che da mezzo secolo viene in vacanza a Cattolica, all’hotel Larenzia. E per questa grande fedeltà alla Regina, Alexandra, insieme con suo figlio, ha ricevuto il riconoscimento dall’amministrazione comunale. A consegnarle la targa, con una cerimonia naturalmente proprio all’Hotel Larenzia di Fiorenzo Cecchini, è stata l’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci. "Davvero un grande amore per la nostra città, ma è Cattolica che riesce a farsi apprezzare così tanto – spiega Bartolucci – per lo spirito d’accoglienza che fa sentire i nostri ospiti non clienti ma parte di una famiglia". Alexandra Habison è arrivata in città che era una bambina e da 50 anni ha continuato a scegliere Cattolica come meta delle sue vacanze. Ha poi trasmesso questa passione a suo figlio che se l’è stampata indelebilmente sulla pelle ed ha voluto così suggellare un legame indissolubile. E pure i bagnini, celebrando il recente "pienino" di agosto, hanno ribadito l’importanza dei turisti fedeli: "Dobbiamo lavorare insieme con pacchetti o premialità o altro ancora per saper valorizzare questo turismo di ritorno – spiega Baldassarri, della coop bagnini –. C’è chi torna dopo 30, 40 o 50 anni, da intere generazioni insomma. Oramai una bella fetta del nostro turismo è proprio dovuta a questo legame".

Luca Pizzagalli