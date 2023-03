L’hotel Excelsior arruola cameriere e non solo

L’hotel Excelsior di Cattolica, struttura a 3 stelle posizionata sul lungomare, sta cercando tre nuovi collaboratori per la stagione 2023. La prima ricerca riguarda un addetto (o addetta) alla lavanderia e stireria; la persona che si candiderà deve avere già maturato esperienza nella stessa mansione. L’orario sarà a tempo pieno da concordare; il periodo di lavoro previsto è dall’1 giugno al 17 settembre. Non si offre alloggio. Inoltre, per le pulizie delle camere degli ospiti e delle parti comuni, servono due cameriere ai piani con esperienza. Per loro è previsto l’orario di servizio dalle ore 7 alle 15, periodo di assunzione sempre dall’1 giugno al 17 settembre. Anche per queste figure non si offre alloggio. Le offerte spubblicate nella banca dati ’Lavoro stagionale’ dal Centro impiego di Riccione, consultabile sul sito dell’Agenzia Regionale Lavoro http:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale-1

II curriculum va inviato via mail al seguente indirizzo, [email protected], indicando la mansione per cui ci si candida.