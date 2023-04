L’hotel foresteria è un successo Tutto esaurito per l’intera estate Il Luna Rossa fa il pieno di stagionali

"Tutto esaurito, non abbiamo più posto per l’intera estate". C’è un albergo - solo uno - in riviera che può vantare il sold out da maggio a settembre. E’ il Luna Rossa di Miramare. Il segreto è presto svelato. Non è invaso da velisti a caccia del Luna Rossa Prada Pirelli Team, che guidato dal riminesissimo Max Sirena ha sfiorato la vittoria nell’ultima Coppa America. L’hotel di Rimini sud, tre stelle, affitta le sue 35 camere ai lavoratori stagionali. Sempre più in difficoltà per gli alloggi: un ulteriore elemento che non invoglia, eufemismo, chi non abita in zona a ’fare la stagione’, come si dice.

"Continuiamo ad avere tantissime richieste e siamo quasi al tutto esaurito – spiega Lucia, che gestisce le locazioni –. La struttura è in fase di allestimento. Aprirermo i battenti affittando stanze dal 25 maggio al 17 settembre. Non direttamente ai dipendenti, ma agli imprenditori: albergatori, ristoratori, titolari di bar... Facciamo contratti stagionali con le strutture, per garantirci la copertura dell’intero periodo, anche in caso il dipendente se ne vada". Quanti collaboratori ha il Luna Rossa? "Solo un paio, non facciamo servizio di cucina, sono sufficienti". Le stanze sono singole, doppei e triple. Un’ottantina di posti letto. L’iniziativa ha la regia di Conflavoro, che l’ha presa in affitto, e sta per chiudere il contratto con un altro albergo, il Meari, 21 camere, sempre a Miramare. "Offrire l’alloggio, a carico del titolare è anche un modo di fedelizzare il dipendente", spiega Corrado Della Vista. Circa metà degli stagionali, stima l’Associazione albergatori, viene da fuori e cerca alloggio. Tanti anche gli alberghi, tra i meno prestigiosi, che offrono stanze sia a turisti che a lavoratori: qui il posto letto costa sui 10-15 euro a notte.

Mario Gradara