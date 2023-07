L’hotel riparte, ma restano tanti i problemi

I problemi restano, soprattutto per i dipendenti che devono ancora avere i loro stipendi. Ma le tensioni all’hotel Arizona di Bellaria, dopo la protesta di ieri, sono rientrate. Sono un trentina i lavoratori che hanno terminato anzitempo la stagione non avendo ancora ricevuto due mesi di stipendio. Una situazione provocata dal fallimento della società che li aveva reclutati per la stagione. Disagi anche per i turisti, per la situazione creatasi in hotel. Nel frattempo sono stati ’arruolati’ altri stagionali e riprotetti alcuni turisti. Per la cucina ci si è affidati a un catering. Soluzioni d’emergenza, per cercare di salvare il salvabile. Il sindaco Filippo Giorgetti, che ha seguito da vicino la vicenda, loda "i carabinieri (foto) che sono intervenuti. Hanno riportato la calma in hotel e – soprattutto – evitato problemi di ordine pubblico".