L’hotel Smart dopo la confisca perde i pezzi

L’hotel Smart perde i pezzi, e a pagare è il Comune essendone proprietario. L’edificio che si trova in via Nazario Sauro è da anni tra i beni del Comune. Vi rientra fin da quando la stessa amministrazione comunale chiese nel 2014 all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di venirne in possesso. A recarsi a Milano per ottenerne ufficialmente le chiavi fu l’allora sindaco Renata Tosi. Da allora sono trascorsi nove anni e la strutture è ancora lì, ma sempre più decadente. Se ne sono accorti gli stessi vigili urbani vedendo i calcinacci che cadevano dai balconi. In seguito gli addetti di Geat hanno svolto un sopralluogo per capire il da farsi stabilendo come necessaria la rimozione degli intonaci pericolanti del sottotetto oltre alla pulizia dell’area dalle ramaglie cresciute nel tempo. La struttura versa oggi in un avanzato stato di degrado e abbandono. Per i primi interventi Geat ha presentato in municipio una fattura da poche migliaia di euro, mentre ci si chiede quale possa essere il futuro dell’hotel confiscato alla criminalità ed inutilizzato e abbandonato da poco meno di un decennio. L’ultima idea su cosa farne era venuta all’ex assessore Christian Andruccioli che ne vedeva un recupero per farne una struttura capace di accogliere i lavoratori, del turismo e non solo, cercando forme di contributo pubbliche per la riqualificazione.

In passato la giunta di centrodestra aveva cercato più strade, ma sempre senza ottenere risultati. Nel 2014 il bando dell’allora giunta era pensato per affidare lo Smart in diritto di superficie o in affitto a chi ne voleva proseguire la storia come struttura ricettiva. Non si presentò nessuno. L’hotel divenne terreno di scontro politico tra centrodestra e Partito democratico con i secondi che volevano mantenerne una funzione sociale pubblica proponendo varie strade, inclusa quella degli alloggi popolari. Passano gli anni e dopo le aste deserte arriva nel 2021 la provocazione della giunta Tosi: venne proposta la demolizione del bene per farne un parcheggio. Soluzione limite per superare gli alti costi che imponeva il recupero dell’edificio. Anche allora si sollevò il botta e risposta tra politici, con il Pd sugli scudi, mentre per lo Smart non cambiò nulla.

Ed eccoci arrivati al 2023. Nove anni di abbandono hanno segnato ancor più l’edificio, alzando di conseguenza i costi di un eventuale recupero. La sytrada del recupero per farne uno staff hotel si è fermata il 14 giugno scorso, con il commissariamento del Comune. Nel frattempo si spendono soldi pubblici per ripulirlo dalle ramaglie e portare via i calcinacci caduti dall’alto.

Andrea Oliva