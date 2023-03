L’hotel Splendid a caccia di sette dipendenti

Cattolica, 7 posti

L’hotel Splendid Mare di Cattolica cerca sette nuovi collaboratori tutti con orario a tempo pieno e per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre. Per tutte le figure è prevista la possibilità di alloggio. Per la mansione di aiuto cuocoa sono previste 2 posizioni e si richiede che i candidati abbiano esperienza nella mansione. Vengono inoltre richiesti 3 camerierie di sala anche senza esperienza 2 segretarie d’albergo. Le offerte di lavoro pubblicate nella banca dati "lavoro stagionale" dal Centro impiego di Riccione, consultabile sul sito dell’Agenzia regionale lavoro http:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale-1. Per candidarsi, occorre inviare il curriculum all’indirizzo mail [email protected] specificando in oggetto la mansione per cui ci si candida.