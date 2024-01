L’hotel Trampolines a caccia di rinforzi

L’hotel a quattro stelle Trampolines di Riccione sta cercando diverse figure professionali. La prima offerta di lavoro è per un barista, che dovrà occuparsi della preparazione del servizio al bar e del servizio al ristorante. Tra i requisiti richiesti la licenza media, la conoscenza della lingua italiana e l’uso del pc. Serve anche un portiere d’albergo per il front office. Si richiede un diploma superiore, la conoscenza dei programmi gestionali e Crm Hotel, lingua inglese parlata e scritta. L’ultima inserzione riguarda la figura del cameriere ai piani, che si dovrà occupare di pulizia e riassetto camere degli ospiti e spazi comuni. Richiesta licenza media, conoscenza lingua italiana e competenze basilari nell’uso del pc. I contratti saranno a tempo determinato. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Registrati con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.