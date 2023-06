Li insegue dopo il furto subito Negoziante pestato dai rapinatori

È stato un pomeriggio molto movimentato quello di ieri in zona Marebello di Rimini, dove in viale Regina Elena intorno alle 15 si è verificata una presunta rapina impropria ai danni di un minimarket gestito da un cittadino straniero. Secondo le primissime ricostruzioni, il negozio intorno alle 15 appunto è stato ’visitato’ da due uomini che, ad un primo sguardo, sono sembrati normali clienti. Ben presto però le vere intenzioni dei due si sono palesate quando i clienti hanno cercato di impossessarsi indebitamente di una maglietta da pochi euro. Da qui, dal tentativo dei due – una coppia di italiani sulla trentina – di fuggire dal minimarket senza pagare l’indumento si è generato il successivo inseguimento a ridosso del mare.

Il proprietario del negozio, infatti, notando i due uomini cercare di svignarsela dall’interno dell’attività con la maglietta in esposizione, non ci ha pensato due volte prima di rincorrere loro e intimare di restituire subito il maltolto. Ma la coppia non avrebbe voluto sentire ragione, iniziando a correre lungo via Portofino nel tentativo di sfuggire al commerciante. L’inseguimento, però, è terminato dopo un centinaio di metri, quando il titolare del negozio è riuscito a raggiungere i due nelle vicinanze del cortile di un albergo della zona. Proprio qui si è generata la successiva colluttazione che ha visto i due italiani colpire il negoziante straniero per impedigli di bloccare loro la fuga con la maglietta.

Il parapiglia così generatosi ha immediatamente attirato l’attenzione e sul posto si sono precipitati i militari del Radiomobile assieme ai carabinieri della compagnia di Rimini, che hanno sedato i bollenti spiriti. I due italiani sono pertanto stati trasportati in caserma per procedere alla loro identificazione, mentre i carabinieri si sono messi al lavoro per ricostruire nel dettaglio le fasi di quella che si configurerebbe appunto come una rapina impropria. Le indagini si sono concentrate sull’ascolto dei testimoni, per ricostruire come si è generato il furto e poi la presunta aggressione. Se la dinamica dei fatti venisse confermata, i due italiani rischierebbero una denuncia o l’arresto per il reato di rapina.

f.z.