Liberalizzazione e licenze La protesta dei tassisti: "Dobbiamo essere tutelati"

"Stop al numero massimo per le licenze di taxi a noleggio a conducente (Ncc)" a deciderlo è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza emessa l’8 giugno scorso. Per la sua valenza comunitaria, la delibera potrebbe ripercuotersi a cascata anche sulla normativa nazionale (e locale). Il caso è stato sollevato alla Corte da una società di taxi con conducente di Barcellona. Fra le motivazioni della sentenza si evince che il numero massimo per le licenze è illegittimo, se viene utilizzato per proteggere la categoria dei tassisti. Alessandro Taranto, presidente della cooperativa Cotari taxi Rimini, ammette che la decisione della Corte va inquadrata in "una battaglia che i tassisti portano avanti da tempo contro il ’metodo anglosassone’". "Dove il mercato è libero – continua Taranto – si crea una deregolamentazione spaventosa e poi sono i tassisti che ci lasciano le penne". Taranto polemizza su una sentenza quantomeno "ingerente", come è successo con la "liberalizzazione delle licenze per le edicole, poi – aggiunge – passeranno anche ai tabacchi". "Una realtà di mestiere come la nostra – continua Taranto – è un unicum, ma l’Europa vuole smantellare anche questo". Dito puntato anche contro le lobby dei trasporti. "Il servizio taxi è una fonte di guadagno ambita e le multinazionali spingono e fanno lobby sull’Europa. Si dice che più c’è concorrenza e più calano le tariffe, ma non è vero. Le tariffe sono amministrate dagli enti locali, che le decidono in base alla stagionalità, alla tipologia del lavoro e della popolazione, e per verificare tutto ciò c’è il tassametro". Al contrario, le multinazionali dei trasporti per le loro tariffe usano algoritmi "oscuri" e "ingiusti" per il conducente, sostiene Taranto. A Rimini le licenze dei taxi bianchi e dei taxi Ncc sono contingentate. Nel Comune dal 2008 – spiega Taranto – non sono state rilasciate nuove licenze, e attualmente in totale sono circa 71.

Andrea G. Cammarata