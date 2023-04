Liberazione, festa e polemiche La minoranza diserta la cerimonia

È stato il giorno della memoria e della commozione ma anche delle polemiche. Immancabili ieri a Santarcangelo, come accade ormai da anni alle celebrazioni per il 25 aprile. Alla cerimonia mancavano ieri i consiglieri della minoranza. L’unico che si è visto in piazza, per qualce minuto, è stato Marco Fiori, capogruppo della Lega. E dal corteo alcuni, vedendolo impegnato a sistemare la bacheca della Lega, l’ha invitato a partecipare alla manifestazione. "Mi trovavo da quelle parti per degli impegni precedentemente presi – spiega Fiori – ma ho comunque ascoltato una parte della cerimonia. E ho fatto bene a non partecipare come consigliere: è stata la solita ’parata’ dell’Anpi e della sinistra. Eppure le celebrazioni per la Liberazione dovrebbe essere un momento di festa per tutti. Invece a Santarcangelo è stata quest’occasione è stata per l’ennesima volta strumentalizzata". E a Roberto Zaghini, ex consigliere comunale di Rifondazione che ha sfilato ancora con la bandiera comunista e aveva invitato il centrodestra a partecipare, ieri, alla cerimonia, replica Jenny Dolci di Bene in comune: "Mi vergogno. Il 25 aprile si festeggia la Liberazione, invece... Anche Zaghini dice che è una festa di tutti: bene, ma perché allora non smette di presentarsi con quella bandiera? E perché – conclude la consigliera di Bene in comune sindaco e giunta non prendono le distanze?".

Ieri mattina, durante il suo intervento, la sindaca Alice Parma ha invece attaccato a più riprese il governo. "Negli ultimi mesi abbiamo assistito a dichiarazioni e prese di posizione che non sono assimilabili a normali schermaglie politiche. L’ultima, in ordine di tempo, è stata quella del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che riguardo a calo delle nascite e immigrazione nel nostro Paese ha parlato della sostituzione etnica, facendo riferimento alla nota teoria complottista dell’estrema destra. Un fatto grave, gravissima, soprattutto quando una considerazione simile viene espressa da un ministro". "Di certo – continua la Parma – un ripasso della storia del nostro Paese farebbe bene non soltanto a Lollobrigida, ma a molti esponenti dell’attuale governo, compresi quelli che ricoprono le più alte cariche dello Stato. Farebbe bene anche al presidente del Senato Ignazio La Russa, con i suoi equilibrismi storici...".