Liberazione, le celebrazioni cominciano oggi con libro e concerto

Da oggi Rimini ‘inaugura’ il programma delle celebrazioni per il 78° anniversario dalla Liberazione d’Italia. Si parte alle 17, Cineteca comunale con l’apertura della 9ª edizione del ciclo di dialoghi con le autrici “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, che prende avvio con “Una canzone per la Resistenza”, con Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento, Giulia Lazzarini, viola, Elisa Lazzarini, violoncello. A seguire, in dialogo con Vera Bessone e Oriana Maroni, Benedetta Tobagi presenta il libro “La Resistenza delle donne”, Einaudi 2022. La cerimonia ufficiale è in programma martedì 25 aprile, alle 9,45 in piazzale Roma, al Parco Cervi dove si ritroveranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini.