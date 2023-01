"Liberiamo la Polisportiva dai vecchi baroni"

"Nella Polisportiva comunale di Riccione è tutto da rifare". Non ha dubbi Francesco Franceschetti, docente a contratto dell’Università di Bologna che ieri si è presentato, affiancato da altri rappresentanti della società sportiva, tra i quali Cristian Lucarelli, Stefania Raimondi, Ivan Cancellieri, Carla Pandolfini e Simone D’Adamo. Nonostante la situazione critica, il professore è pronto a pilotare la Polcom. Martedì sera sarà lui a vedersela con l’antagonista Michele Nitti. Cosa l’ha spinta a candidarsi alla guida della Polisportiva? "Mi sento corresponsabile. Ho 76 anni, ma mi posso permettere di dare disponibilità per l’esperienza acquisita in questi anni. Basta vedere il curriculum. Qualcuno pensa che sia stato proiettato qui da un satellite. In effetti, come tanti bolognesi vivo anche in questa città, perché mia moglie è riccionese, le mie figlie sono nate e hanno studiato qui, io vado e vengo. Sono cittadino del mondo, nato a Roma da madre umbra e padre veneto, ho poi scelto di vivere a Bologna, ma dalla fine degli anni Settanta ho rapporti con Riccione, dove ho collaborato con Italo Nicoletti per il turismo sportivo". L’impresa più ardua sarà il ricucire tutti gli strappi?

"Sono rimasto molto sconcertato dall’ultima evoluzione della Polisportiva con le dimissioni dell’intero consiglio. Qualcuno sui social prevede il futuro spezzettamento della Polisportiva, ma di fatto questa è già stata spezzettata. Il nuovo presidente dovrà fare i salti mortali per rimettere insieme i pezzi, perché al di là degli strappi temporanei che possono essere legati alle persone, ci sono strappi istituzionali. Hanno creato un mostro".

Vale a dire?

"C’è una Polisportiva che ha soci suoi e associazioni sportive autonome con loro vita indipendente con propri consigli direttivi e loro impianti comunali. Mi chiedo questi che rapporti possano avere con la stessa Polisportiva, che a sua volta non può mettere il naso nelle affiliate, mentre le affiliate determinano il consiglio, quindi la parte politica della Polisportiva".

Chi ha creato il mostro?

"Quelli del passato, non so esattamente chi. Io mi sono trovato un obbrobrio organizzativo e giuridico. Ora mi fa specie che, dopo una lotta politica tra destra e sinistra, alcuni mascherati dietro questi schieramenti, siano uniti dopo aver spaccato la Polisportiva".

Cosa intende fare?

"Affermare un’idea di sport educativo. Io immagino una Polisportiva fatta di discipline, non di associazioni, non ci possono essere lottizzazioni definite dalla politica. Occorre un unico percorso per gareggiare insieme. Il grande danno è stato fatto, è quasi irreparabile. Lo sarà di più, se la politica di palazzo continuerà ad avere peso e ingerenze su questa situazione. Qui ci sono vecchi baroni che manovrano quotidianamente".

Intervenire è una scommessa?

"Ho contattato il maggior numero di gente possibile per vedere se parliamo la stessa lingua. Alcune persone mi hanno deluso, non sopporto i viscidi, mi disgustano".

In sintesi?

"Qui è tutto da rifare, altrimenti non si va avanti. In alternativa la politica, che ora gestisce la Polisportiva in maniera non apparente, se ne può fare carico apertamente".

Nives Concolino