Libri e pittura al parco del Gelso

Festa di primavera per famiglie a Bellaria Igea Marina. Parte la prima edizione di ‘Benvenuta Primavera’, organizzata dalla Banca Del Tempo Aps, dalle associazioni Isola dei Platani e Bell’Arte, con il contributo di sponsor privati come Berardi Ortofrutta e Cartoleria Da Pero. L’appuntamento è per domani alle 10.30 al parco del Gelso, con un’animazione delle lettrici ’fatine dei boschi’. A seguire merenda con frutti di stagione. Si leggeranno libri per bimbi tra i 3 e i 10 anni, con ingresso da via Luzzati. Nell’area picnic verrà anche allestita una biblioteca di libera lettura. Altre biblioteche libere saranno allestite in piazza Don Minzoni, al parco Panzini e al parco Caduti di Nassyria. Sempre domani al Gelso è in programma una estemporanea di pittura all’aria aperta con Nicoletta Savelli, Eros Foschi e Laura Merighi. La festa continua nel pomeriggio sull’Isola dei Platani. Alle 17, in piazzetta Fellini, uova di cioccolato e merenda, caccia al tesoro, laboratori e giochi di abilità.