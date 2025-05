Libro sui Patti di Fossombrone

Oggi, alle 18, a Villa Manzoni a Dogana, si terrà la presentazione del volume ‘San Marino 1462-1463. I patti di Fossombrone e la bolla di Pio II’, a cura di Carlo Colosimo. L’opera promossa in collaborazione con la Banca di San Marino, ricostruisce con chiarezza il momento in cui la Repubblica ottenne l’annessione dei castelli di Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e Faetano, sancita tra il 1462 e il 1463 dalla Bolla di Papa Pio II.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi di diversi storici. A tutti i partecipanti sarà offerta una copia omaggio del libro e un aperitivo conclusivo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Parcheggio coperto in Via Campolungo. Per ulteriori info: eventi@bsm.sm