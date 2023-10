Il libro della discordia: Vannacci presenta ‘Il mondo al contrario’ nell’hotel blindato

Rimini, 2 ottobre 2023 – Il timore c’era. Che la presenza di una delle figure più controverse e dibattute degli ultimi mesi in città provocasse una reazione da parte di quelle minoranze – la comunità Lgbtq+ su tutte – che già hanno promesso "contestazioni" nei confronti del generale Roberto Vannacci per la sua visita in agenda il 12 ottobre prossimo a Pennabilli. Ma qui siamo a Rimini, logitudine dell’hotel Imperiale per la precisione, dove ieri da un’ora prima della presentazione del libro ’Il mondo al contrario’ (scritto dal generale e pubblicato dalla casa editrice riminese ’Il Cerchio’) un nutrito cordone di sicurezza è stato messo in campo dalla polizia di Stato, con presidi e camionette lungo gli accessi alla struttura alberghiera e un piantone davanti alle porte automatiche dell’hotel.

Un clima "di terrore e di nubi d’odio che si stanno addensando con il nostro arrivo", ha ironizzato l’editore riminese Adolfo Morganti in apertura della presentazione del libro di Vannacci. Il generale, dal canto suo, in tenuta sportiva e Polo rossa ha presto preso parola davanti ad una sala dell’hotel gremita da un’ottantina di partecipanti, oltre alla decina rimasta nell’anticamera per ascoltare il microfono. Parte di quella che invece "assiste all’incontro da Pennabilli", ha ricordato Morganti. Là dove il 12 ottobre ci sarà la seconda puntata della presentazione del libro della discordia su espresso invito del sindaco Giannini e dove, come per esempio è successo a Lucca, l’associazione Arcigay di Rimini ha promesso contestazioni verso il militare autore del libro.

Accuse però che Vannacci rispedisce con fermezza al mittente. Interrogato da Morganti, Vannacci infatti nello spiegare alla platea il percorso che lo ha portato a scrivere quello che in poco tempo è divenuto "il caso letterario dell’Italia recente", come definito, ha anche difeso il proprio operato ribadendo comunque i principi che lo hanno animato. "Rivendico con forza come all’interno del volume non ci siano offese o istigazioni all’odio come mi è stato contestato – ha scandito Vannacci –. Uso frasi forti. E provocazioni, certo. Ma non supero mai il perimetro dell’offesa". Stando al pensiero del generale, neppure in quel "Cari omosessuali, normali non lo siete" che ha spalancato le porte della polemica "c’è un’istigazione all’odio, bensì una provocazione".

Un vero e proprio muro contro muro, con il generale che alla presentazione all’hotel Imperiale ha allargato il campo del proprio ’Mondo al contrario’ considerandola una critica "a tutte le minoranze che pretendono di prevaricare infischiandosene delle regole della società e della maggioranza". Un lungo viaggio nei contenuti del libro che a propria volta i presenti hanno tenuto a braccetto per la durata dell’incontro, prima di sottoporlo a Roberto Vannacci per il firmacopie. Il primo appuntamento del tour del generale in Romagna è quindi sfilato via senza intoppi e nel quieto vivere della diversità delle visioni. Ma resta alta l’attenzione, soprattutto da parte delle forze dell’ordine, per la data del 12 ottobre, quando è cerchiato in rosso il giorno della presentazione a Pennabilli, dove il binomio Vannacci e il sindaco Giannini c’è il timore che solleciti più di una contestazione.