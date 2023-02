Liceale disegna gioiello per Cartier "Così ho realizzato il mio sogno"

È la prima liceale riccionese ad aver avuto l’opportunità di fare un particolare stage all’estero, da Cartier in Francia, dove ha disegnato un esclusivo gioiello. Protagonista Allegra Sasso, studentessa dell’Artistico Volta Fellini di Riccione, che tra pochi mesi affronterà l’esame di maturità. È lei a raccontare l’esperienza fatta nel settore di alta gioielleria della prestigiosa maison, che sta incidendo sulle sue future scelte di studio.

Qual è il gioiello che ha disegnato?

"Mi hanno fatto realizzare un ciondolo con ametista, prendendo spunto da un vecchio progetto. Dopo alcune prove in plastilina, per avere idea delle dimensioni del gioiello, l’ho creato in pietra. Un’occasione per fare pure l’esperienza dell’incisione e dello scolpire a mano la pietra con la fresa".

Lo stage ha dunque lasciato un segno?

"Sono rimasta molto contenta del risultato raggiunto, è andato oltre le mie aspettative. In genere durante gli stage nelle nostre aziende può capitare di fare poco. Da Cartier, invece, fin dal primo giorno mi hanno fatto partecipare attivamente, mi hanno mostrato il progetto di realizzazione di un gioiello e mi hanno fatto fare pure un tour in altri laboratori".

Quindi cos’è successo?

"Fin dal primo giorno mi hanno fatto elaborare dei disegni per progetti già pronti. Oltre questo, siamo andati a visitare l’atelier della Zecca di Parigi, dove ho incontrato il direttore dello stesso laboratorio e quelli di rinomate scuole parigine di scultura: nuovi contatti che potranno servirmi in futuro. In una fiera di pietre preziose e rare mi sono fatta un’idea anche di questo mondo".

Il noto brand ha lasciato una porta aperta?

"Sono rimasti colpiti dalla mia velocità di apprendimento, sono in contatto con tutte le persone del gruppo che hanno lavorato con me. Il mio sogno è avere un domani, una mia azienda, un mio brand di alta qualità".

Dopo la maturità quindi cosa succederà?

"Sono appassionata di moda, ma questo settore ora mi attrae particolarmente, lo stage ha cambiato la mia visione delle cose ha fatto crescere nuove passioni. In questo caso è molto consigliata l’École Boulle di Parigi, che prepara in ogni campo manifatturiero, per il prossimo anno intanto le scuole che sto valutando sono il Central Saint Martin a Londra, l’Institut Français de la Mode a Parigi, in alternativa il Polimoda a Firenze".

