Licenze taxi: a stretto giro il nuovo bando

Sarà pubblicato la prossima settimana il bando del Comune per assegnare 14 nuove licenze taxi. Oltre a vincolarle all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (emissioni tra 0 e 135 grammi a km), il bando riserva 5 delle 14 licenze a taxi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Queste avranno un costo ridotto rispetto alle altre, a compensare i maggiori investimenti necessari per adeguare le auto. "L’avvio di questo bando è un passo concreto per potenziare il sistema di mobilità urbana della nostra città, rispondendo alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica – dichiara l’assessore alle attività economiche Juri Magrini. – Siamo riusciti a sfruttare le opportunità offerte dal decreto governativo per incrementare del 20% il numero delle licenze esistenti (oggi 71, ndr). Oltre a migliorare il servizio, puntiamo su sostenibilità e inclusività".