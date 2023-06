Liceo economico, cancellarlo è un errore

"Salviamo il Les". È questo lo slogan che parte da docenti, famiglie e studenti di tutti i Licei Economico-sociali di Italia. Anche Rimini è coinvolta e si rivolge (insieme agli altri istituti) al governo, il quale ha proposto nel suo disegno di legge, la soppressione e sostituzione del Les a partire dall’anno scolastico 202425 con il Liceo Made in Italy. Una scelta che comporterebbe una riorganizzazione interna, oltre che un cambiamento delle materie di programma. Infatti, con il nuovo Liceo Made in Italy, molte cattedre salterebbero, poiché dal punto di vista didattico verrebbe meno la parte relativa alle scienze sociali, punto cardine del Les. Il Liceo Made in Italy vuole promuovere le conoscenze e le abilità connesse all’eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana, mentre il Les punta a comprendere la contemporaneità, dal punto di vista socio-giuridico anche in ottica europea. Il Liceo Economico Sociale è un indirizzo di studi sempre più scelto da studenti e

famiglie. Anche Rimini mostra come negli anni il numero degli studenti di questo indirizzo sia moltiplicato.

Gli studenti stessi del Les Valgimigli hanno partecipato numerosi alla petizione nazionale. Si parla di più di 4000 adesioni globalmente. Una voce, che chiede di essere ascoltata dal governo. Prove di dialogo, nei

giorni scorsi quando vi è stata una prima consultazione tra la rete dei Les d’italia e il ministero

dell’istruzione, a Roma.

Aldo Di Tommaso