Liceo, lavori e lezioni al pomeriggio "Disagi e confusione per anni"

Il liceo Einstein, "uno dei più importanti luoghi di formazione culturale della provincia, andrà incontro ad anni di confusione e spaesamento". Monta la rabbia nel corpo docente e nel personale Ata dell’istituto per le ipotesi prospettate dalla Provincia nella gestione dei lavori di adeguamento sismico del corpo centrale dell’edificio. Le ipotesi sul piatto sono due: trasferimento di 12 aule in un’altra struttura, ma non si quale; oppure le lezioni pomeridiane a rotazione dalle 14,30 alle 19,30. I genitori sono sul piede di guerra ed hanno messo le mani avanti su eventuali azioni legali. Contrari a entrambe le ipotesi sono anche 58 professori e 22 dipendenti del personale Ata che hanno firmato una lettera inviata alla Provincia, al Comune di Rimini, al Provveditorato e al Ministero dell’istruzione. Per insegnanti e personale i problemi sono nati già con l’anno scolastico 2021-2022, quando sono iniziati i lavori all’edificio creando "numerosi disagi allo svolgimento dell’attività didattica già fortemente affaticata dall’emergenza pandemica: ciò che ha ha più sofferto è il processo di insegnamento-apprendimento, processo che prende vita nello spazio di relazione tra docente e studenti e la cui qualità dipende anche dall’ambiente concreto in cui questa relazione è inserita. Docenti affaticati e nervosi, studenti confusi e irritati, Dirigenza in perenne gestione emergenziale, personale Ata sotto pressione continua: in queste condizioni, fare scuola e mantenere la qualità che il liceo ha sempre avuto, è stato molto complicato". Da non dimenticare le lezioni "accompagnati dal rumore del martello pneumatico". Ma quanto riserva il futuro è anche peggio, scrivono i prof.

"Stando a quanto esposto dal dirigente Christian Montanari, la Provincia ha prospettato due

opzioni: il trasferimento di una parte degli alunni in un altro edificio non identificato, oppure organizzazione le attività didattiche su due turni, uno di mattina, l’altro di pomeriggio". La cosa comporterebbe disagi e difficoltà organizzative e didattiche, sottolineano i firmatari. Inoltre "è molto amaro dover constatare che, a monte dell’inizio dei lavori, non siano state attivate riflessioni orientate a prevedere soluzioni ottimali, quale ad esempio l’utilizzo di edifici di

supporto pensati ad hoc per tutta la durata dei lavori. In questo modo si sarebbe mostrata un’attenzione alle strategie concrete da adottare per garantire a tutti gli attori della scuola di operare in modo dignitoso. Occorre invece riconoscere che si è scelto di lasciare che i problemi organizzativi emergessero man mano, creando ogni volta una falsa impressione di urgenza". Il timore è che non per il prossimo anno didattico, ma per i prossimi anni la situazione sarà difficile all’Einstein. Evidentemente "la scuola non rappresenta una priorità. Si preferisce non vedere le assurde fatiche di chi tutti i giorni si dovrà barcamenare tra ponteggi, martelli pneumatici, orari impazziti, cambi temporanei di sede, pensando che le principali energie del personale educativo debbano essere riservate al destreggiarsi in contesti di emergenza, e non al costruire insieme alle nuove generazioni".

