Clima rovente al liceo Serpieri, sospeso un altro professore

Rimini, 26 febbraio 2025 – Un altro professore sospeso dall’insegnamento al liceo Serpieri di Viserba. Dopo il provvedimento perso nei confronti del professor Marco Mangia (una settimana di stop), è la volta della docente Daniela de Simone. In questo caso il provvedimento prevede una sola giornata di sospensione. La notizia ieri è circolata tra insegnanti, studenti e genitori, alimentando le tensioni che da mesi si vivono nell’istituto, e che hanno portato a uno sciopero autoproclamato dagli studenti, a lettere dei genitori indirizzate a dirigente scolastica e provveditore, fino alla protesa di un centinaio di persone, tra ragazzi, ragazze, genitori e docenti, davanti al Provveditorato nella giornata di lunedì.

Nel caso della professoressa de Simone il provvedimento disciplinare era scattato in ottobre. A portare la preside Francesca Tornatore ad avviarlo era stato il comportamento della prof il 18 ottobre durante lo sciopero di docenti e personale Ata.

“Quel giorno non ho scioperato - ricorda la professoressa - e sono entrata a scuola. E’ qui che ho visto arrivare alcune studentesse e a qual punto ho cercate di garantirne la sicurezza. L’aula di scultura è in una zona isolata dell’istituto, era chiusa e in quell’area non c’era personale scolastico. Per altro è difficile sentire anche allarme e campanella. Così, radunate le ragazze, le ho portate nell’atrio, vicino a dirigenza, servizi igienici e al bidello presente”.

In seguito la dirigente ha chiesto alla docente di spostarsi nell’aula, poi aperta. Ma la lezione era in corso e la professoressa è rimasta al proprio posto. “Mi sembrava il miglior luogo per garantire la sicurezza dei ragazzi”. Il 3 dicembre oltre una ventina di genitori avevano scritto alla dirigente per chiederle di rivalutare il provvedimento adottato, “in considerazione del valore e l’impegno dimostrato nel tempo da questi docenti (de Simone e Mangia)”.