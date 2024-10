Liceo Volta-Fellini, riparte il cantiere

Riparte il cantiere al liceo scientifico e artistico Volta-Fellini. Da mesi ormai la struttura delle ex scuole medie Pascoli, acquistate dalla Provincia tanti anni fa per ampliare il polo studentesco delle superiori, è ferma al palo. In precedenza la Provincia aveva iniziato i lavori per adeguarla sismicamente trattandosi di un vecchio edificio. Ma già durante lo scorso anno scolastico si era compreso che qualcosa non stava andando per il verso giusto con i lavori che si erano improvvisamente fermati nonostante la gran parte delle lavorazioni fosse stata realizzata. All’esterno erano rimasti i grandi cumuli di macerie all’interno dell’area di cantiere recintata. Impossibile anche utilizzare buona parte degli spazi interni all’edificio perché l’intervento non era stato concluso. Nel marzo scorso l’allora referente all’edilizia scolastica della Provincia, Stefano Zamagni, aveva fatto un sopralluogo con i tecnici della Provincia per tentare di sbloccare la situazione. L’ottimismo aveva portato a considerare fattibile la fine lavori durante l’estate così da consegnare l’edificio per l’inizio dell’anno scolastico.

Ma nelle settimane successive la situazione dell’impresa che stava realizzando i lavori era diventata critica tanto da giungere al fallimento, comunicato agli uffici della Provincia all’inizio dell’estate.

In quel momento l’ente che gestisce l’edilizia scolastica delle scuole superiori aveva subito avviato una trattativa con il liquidatore per chiudere il contratto e poter passare a una nuova assegnazione. Il risultato è stato raggiunto nei giorni scorsi con una nuova impresa a cui è stato assegnato il cantiere delle ex Pascoli. La ditta si è già mossa per riprendere le operazioni di cantiere terminando l’intervento nelle aree esterne dove si vedono parti in cemento armato e riprese dei ferri necessarie per completare lo scheletro esterno.

Si sono già visti teli scuri sulle pareti dell’edificio in attesa di una accelerata delle lavorazioni. Poi andranno ripresi gll interventi all’interno per rendere agibili gli spazi. Al momento non ci sono date per la fine lavori. Tuttavia lo stato di avanzamento raggiunto in precedenza fa pensare che possano bastare alcuni mesi prima che i nuovi spazi delle ex Pascoli possano essere consegnati per poi essere riaperti agli studenti.

Andrea Oliva