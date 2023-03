L’idea del consiglio comunale dei ragazzi: strade intitolate a donne di cultura, politica e sport

Il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Misano Adriatico si interessa della topografia della città per dare un input allo ‘stradario di genere’. Con l’aiuto delle professoresse Cosetta Fraternali e Marina Bertuccini è nato il progetto ‘RispettoSì’, promosso dal Gruppo Sgr. Grazie al progetto abbiamo stretto un’alleanza collaborativa con la classe II E dell’ITES ‘Valturio’ di Rimini, seguita dalle docenti Cristiana Balducci e Caterina Pischedda. Partendo da un laboratorio sul rispetto, tenuto dalla dottoressa Ciacci, abbiamo lavorato sulle nostre emozioni e la loro gestione, per poi incontrare gli amici del Valturio che ci hanno condiviso biografie di donne che, con le loro vite, hanno rivoluzionato la cultura, la scienza, la politica e lo sport. Tra esse il CCRR sceglierà le candidate da proporre, il prossimo 13 aprile, al sindaco Fabrizio Piccioni, per l’intitolazione di vie della nostra città. Come indica l’Agenda ONU 2030, realizzare la parità di genere e l’empowerment di donne e ragazze è un traguardo fondamentale per lo sviluppo sostenibile e a noi piace pensare di aver dato il nostro piccolo contributo.

Viola Bartolini,

Vittoria Mignani III E,

Maria Luce Riciputi

Miriam Siracusa III F