L’idea di Corsini: "In Valmarecchia un festival culturale di alto livello"

Anche la Valmarecchia avrà il suo festival, e Sant’Agata Feltria della kermesse sarà uno dei palcoscenici più importanti. L’annuncio arriva direttamente dall’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: la Regione è infatti al lavoro per mettere a punto la novità già dalla prossima stagione. "Sant’Agata Feltria è una perla che va incastonata in quel segmento di turismo che aumenta in queste aree montane – ha detto Corsini durante l’inaugurazione della Fiera del Tartufo – E la Regione vuole accompagnare questo sviluppo proprio per valorizzare al massimo le aree interne". Ogni distretto appenninico della Regione è una risorsa, ma la "Valmarecchia (come la Valconca) ha qualcosa in più sul piano turistico – ha ammesso Corsini davanti ad un folto pubblico in piazza Garibaldi –: la vicinanza al più importante distretto turistico (Rimini, ndr), la bellezza dei suoi borghi, dei suoi castelli e il patrimonio d’arte, paesaggio e di cultura".

Da qui l’idea dell’assessore al Turismo di allestire in Valmarecchia un festival "non per grandi numeri ma di alto spessore culturale, capace comunque di intercettare segmenti di turismo". La Regione è al lavoro per riempire di contenuti il progetto di Corsini, che qualche orizzonte ce l’ha già in testa. "Quattro, cinque eventi di grande levatura – rilancia l’assessore regionale al Turismo – magari una tappa importante della Milanesiana in piazza a Sant’Agata e una del Festival della Treccani. I comuni dovranno dare il loro contributo e potremmo realizzare un prodotto nuovo, di qualità e che ben si intona con questa vallata". All’idea di Corsini applaudono il presidente della Pro Loco di Sant’Agata Stefano Lidoni e il sindaco Goffredo Polidori. Il primo cittadino, soddisfatto, fa una annotazione. "Siamo orgogliosi che l’assessore abbia pensato a Sant’Agata e alla Valmarecchia. È fondamentale però garantire una viabilità adeguata e funzionale al paese. Mi riferisco in primis alla Sp8, collegamento fondamentale per la E45". La Regione si è dichiarata disponibile ad intervenire sulla Sp8 per garantire una viabilità adeguata all’importanza dell’arteria.

m. c.