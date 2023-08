L’idea di Massimo Boldi piace al ministro: "E se facessimo un Natale a San Marino?"

"Facciamo il film Natale a San Marino". Lo dice sorridendo e non potrebbe essere altrimenti, Massimo Boldi che ieri ha fatto visita sul Titano al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. "Con grande piacere ho ricevuto in segreteria di Stato Massimo Boldi – dice il ministro sammarinese – fra i più apprezzati attori comici italiani con centinaia di film all’attivo e decenni di grandi successi. Con Massimo abbiamo parlato di cinema e industria cinematografica scherzando sui suoi personaggi più noti e ascoltato piacevoli aneddoti della sua carriera". Poi quel video girato nelle stanze della Segreteria nel quale Boldi lancia l’idea. "Dovremo pensare a una storia per un film – dice il comico che con i suoi cinepanettone ha scritto un pezzo di storia del cinema italiano – anche se adesso il cinema è un po’ in crisi. Ma se si trova un’idea straordinaria si può inserire nella saga dei Natali". Appunto, Natale a San Marino. Chissà se da quell’idea buttata lì un mercoledì mattina d’estate alla Segereteria Turismo possa davvero nascere qualcosa per il grande schermo con al centro la piccola Repubblica.