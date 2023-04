L’identità della Romagna Sanliscio, musica da ballo Emozioni e divertimento

Prenderà il via il 28 maggio a Gatteo Mare nell’Arena Rubicone la prima edizione di "Sanliscio", il Festival Internazionale della musica da ballo.

L’evento è promosso dal Comune, dall’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. Ambasciatore di Visit Romagna per gli eventi di sistema, sarà Claudio Cecchetto. Ospiti le orchestre Bagutti, Pietro Galassi, Roberta Cappelletti, Grande Evento, Omar Lambertini, Luca Bergamini. E ancora Mauro Ferrara, Walter Giannarelli, Fiorenzo Tassinari e le Emisurela sono solo alcuni tra i protagonisti del Festival individuati dal direttore artistico Moreno "Il Biondo" per le cinque serate di spettacolo, dal 28 maggio al 1° giugno.

In programma anche la consegna del Premio alla carriera "Sanliscio" il 30 maggio a Franco Bagutti. Prima dell’apertura del Festival, venerdì 27 maggio l’Arena Rubicone ospita "Anteprima Sanliscio", serata omaggio all’Orchestra Casadei: Riccarda, figlia del fondatore Secondo Casadei, Moreno il Biondo leader dell’orchestra negli anni ‘90 e Mirko Casadei, figlio del Re del Liscio Raoul Casadei, che ne ha raccolto il testimone e dal 2000 guida l’Orchestra Casadei, saranno insieme sul palco per ricordare le due personalità che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Ospite Angela Benelli, violinista del Maestro Ennio Morricone, che per l’occasione suonerà il violino di Secondo Casadei.

Ha detto Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna: "Lo scorso anno, in estate, proprio dalla Romagna era partita una proposta: candidare il ballo liscio quale patrimonio mondiale immateriale Unesco. Una candidatura che traeva spunto dalla consapevolezza che il Liscio rappresenta un tratto identitario e caratteristico della Romagna e dei suoi abitanti, una modalità espressiva capace di incarnare l’anima e i sentimenti di questa terra. Quella proposta oggi si rafforza grazie a questo nuovo, importantissimo evento, che testimonia ancora una volta la capacità del Liscio di diventare strumento di aggregazione in grado di riempire le piazze e far ballare, emozionare e divertire un pubblico vastissimo, fungendo allo stesso anche da veicolo di promozione turistico per quei visitatori che riconoscono nella tradizione del ballo popolare un riflesso genuino e spontaneo della Romagna". Roberto Pari, sindaco di Gatteo: "Siamo la terra che ha dato i natali a Secondo e Raoul Casadei e a un genere musicale che è riuscito a divenire simbolo della cultura e della tradizione di tutta la Romagna. A Gatteo Mare il Liscio si balla già all’alba in spiaggia, si legge nella toponomastica e si apprezza nell’arredo urbano".

e. p.