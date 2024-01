Lido San Giuliano: "Versiamo 106mila euro e le spese sono salate"

Il primato del canone più alto pagato sulle spiagge riminesi spetta da anni alla Lido, la società che, dal 2007, ha riunito in un’unica gestione i vari bagni di San Giuliano. La Lido pagherà per il 2024 più di 106mila euro.

Una somma alta, se paragonata alle altre: ma va ricordata l’ampiezza della superficie complessiva e quella fronte mare.

"È esattamente così – spiega Mirco Ceccolini – Noi abbiamo in concessione una spiaggia di 62mila metri quadrati con un fronte di 389 metri, credo sia il più grande per estensione del nostro territorio. Ottenuto con l’aggregazione, fatta quasi 14 anni fa, di 13 spiagge, compresi alcuni ristobar. Ma...".

Dica.

"Vorrei ricordare, a chi sostiene che i canoni di spiaggia sono troppo bassi, che per noi quella del canone è solo una delle tante componenti della spesa complessiva, e pesa per meno di un quinto sulla stessa".

Quali sono le altre voci di spesa consistenti?

"Il servizio di salvataggio, ovviamente obbligatorio: noi abbiamo 3 torrette con altrettanti marinai di salvataggio e un quarto per le turnazioni. Poi la pulizia e messa in sicurezza dell’intero arenile 365 giorni l’anno. La tassa sui rifiuti, che non si paga sui rifiuti prodotti ma sull’intera superficie, incide pesantemente sul totale.. Il canone demaniale regionale, che si aggiunge a quello nazionale. C’è l’obbligo dei servizi a disposizione gratuita del pubblico, bagni, acqua, docce, così via. La sicurezza sulle spiagge, l’illuminazione obbligatoria, l’obbligo di restare aperti fino alle 22. Più i costi di personale, Iva e tasse".

Quando avete scelto di allearvi tra operatori in tanti scommettevano sul vostro. insuccesso. Qual è stata il vostro segreto?

"Bella domanda. Forse la pazienza. Di tutti e tanto impegno e cura per il nostro lavoro".

Come vede il tira e molla sui bandi?

"Questa incertezza penalizza tutto il nostro settore. Ma noi siamo pronti a partecipare alle gare, alle evidenze pubbliche, quando si faranno".

Mario Gradara