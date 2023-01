Lillà, lettrice ‘accanita’ a soli sei anni: nel 2022 presi 80 libri in prestito

Mario Sapori spezza l’egemonia femminile tra i lettori più voraci. Dopo 10 edizioni consecutive ‘in rosa’, infatti, l’ex responsabile dell’ufficio ragioneria generale del Comune di Verucchio scalza l’altra metà del cielo e si aggiudica il premio di ‘lettore più forte’ del 2022, sulla base del numero dei volumi presi in prestito dalla biblioteca. Sapori – con 85 libri – ha preceduto Mara Gerosa (lo scorso anno terza) e Teuta Bushati. Fra i ragazzi, conferma di Lillà Pedrosi: ad appena 6 anni ha preso in prestito ben 80 libri bissando il primo posto del 2021. La seguono Kevin Del Vecchio, di 11 anni, con 51 libri, e ancora una volta Sofia Angelini, 11 anni e 48 volumi letti, a conferma del terzo gradino del podio 2021. Tutti i vincitori sono stati premiati con libri e dvd.

Oltre alla festa, l’Epifania alla Biblioteca Don Milani è anche l’occasione per fare il punto sui numeri della stagione. E sono numeri record: quasi 12mila gli utenti fisici (1.900 in più del 2021), in 268 giorni di apertura, con una media di 45 al giorno. Quasi 4.900, invece, gli utenti attivi.

m. c.