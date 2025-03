L’impatto del digitale sul settore edilizio

Il digitale e le tecnologie più all’avanguardia, come ad esempio l’intelligenza artificiale, stanno trasformando (anche) il settore edilizio, contribuendo alla transizione energetica e digitale e rappresentando un’opportunità per ottimizzare la gestione dell’energia. Il tema è stato al centro dell’evento ‘Il Digitale per l’efficienza energetica del costruito’, che si è svolto ieri mattina a Key. L’incontro ha esplorato le soluzioni disponibili e le prospettive future per ridisegnare il settore anche alla luce della sfida rappresentata dalla gestione dei dati e dalla formazione necessaria per integrare pienamente queste tecnologie. Inoltre, ha fornito l’occasione per ricordare la pubblicazione del positon paper ‘Smart Building: la digitalizzazione per il Net Zero’, realizzato da Green Building Council Italia in collaborazione con il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, che raccoglie le conclusioni di un’attenta riflessione e valutazione nel settore dell’edilizia, mostrando come queste tecnologie innovative non solo aumentino l’efficienza energetica degli edifici, ma contribuiscano anche a migliorare sostenibilità e manutenzione.