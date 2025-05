L’imperatore: "Visitai il Titano da studente"

San Marino la conosce eccome. L’ha visitata 41 anni fa quando era uno studente. Lo ha raccontato l’imperatore del Giappone, Naruhito, ai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, da qualche giorno nel Paese asiatico per partecipare al National Day della Repubblica di San Marino all’Expo 2025 di Osaka. Un incotro ufficiale avvenuto nella residenza imperiale e durante il quale i capi di Stato del Titano hanno evidenziato "le eccellenti relazioni ufficiali – riferiscono dalla Segreteria Istituzionale – che legano i Paesi da oltre cinquant’anni e che sono state elevate al rango diplomatico dal 1996". Sul tavolo anche "i capisaldi e le forme di cooperazione che si sono progressivamente ampliate a livello bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale". Ma anche "l’amicizia e la vicinanza del Titano alla nazione giapponese. Con il desiderio di una più proficua collaborazione per un ulteriore sviluppo politico, economico, sociale e culturale dei due popoli nei settori di reciproco interesse".

Poi quella curiosità che sua maestà rivela ai Reggenti. Quella visita del 1984 che fanno ritornare alla sua gioventù l’imperatore del Giappone. Giappone dove in questi giorni è fitta di appuntamenti anche l’agenda del segretario di Stato al Turismo con delega all’Expo, Federico Pedini Amati. Dopo gli eventi per il San Marino Special Day e in preparazione del National Day in programma oggi, il Segretario ha visitato il padiglione San Marino ad Expo, accolto dal direttore Laura Franciosi e dal suo staff. Prima l’incontro con i volontari e la visita delle esperienze nell’area disegnata dall’Università di San Marino, poi la dedica sul libro delle firme. La delegazione formata da Pedini Amati, dal commissario Expo Filippo Francini, dal segretario particolare Alan Gasperoni e dal direttore del padiglione San Marino Laura Franciosi ha visitato i padiglioni di Croazia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia. La giornata di oggi, la più importante dell’intera partecipazione a Expo, prevede una serie di visite ufficiali alle quali prenderanno parte anche i Capitani Reggenti e un lungo show musicale concluso dal tradizionale spettacolo della Federazione balestrieri sammarinesi.