L’impianto eolico in Valmarecchia Petitti: "Il ministero lo blocchi"

No al parco eolico in Valmarecchia. La bocciatura dell’impianto previsto nel comune toscano di Badia Tedalda, ma che se realizzato impatterà fortemente sulla Valmarecchia, è arrivato ieri a Casteldelci dall’incontro che ha organizzato il comitato ’Crinali bene comune’, che ha visto intervenire esperti, politici e intellettuali, nonché i rappresentanti di ’Italia nostra’. Sul progetto di Monte Loggio, che prevede 7 aereogeneratori alti 180 metri che cambieranno il paesaggio della vallata, non ha fatto sconti Emma Petitti. Per la presidente del consiglio regionale "si tratta di un tema complesso e complicato, per questo serve un accompagnamento informativo, educativo, di maggiore cura nel rapporto con le comunità. Occorre trovare un punto di mediazione, attraverso un processo di partecipazione autentica". Premesso questo, "il parere definitivo della Regione Emilia Romagna sarà ‘non positivo’. Per i vincoli di tutela paesaggistica – dice la Petitti – chiederemo il coinvolgimento del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica". Per la Petitti "l’obiettivo è raggiungere un’intesa tra governo, regioni e gli enti locali". All’incontro era presente anche la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, che ha manifestato la sua vicinanza a Fabiano Tonielli, collega di Casteldelci, il paese su cui il nuovo impianto eolico avrebbe l’impatto maggiore. "La nostra preoccupazione – osserva la Parma – è legata a una questione economica e territoriale, quindi serve una riflessione collettiva. Oggi le decisioni sull’urbanistica si fermano sulla linea dei confini territoriali, ma tutto quanto riguarda il tema ambientale non può essere circoscritto ai confini di un comune o di una regione. Si deve valutare la compensazione tra territori e opportunità".