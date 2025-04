L’importanza dell’empatia nel contesto scolastico

A novembre 2024 il Senato ha approvato il decreto legislativo S.845: nei prossimi anni potremmo trovare, tra le materie curricolari, "competenze emotive, gestione dello stress". Gli obiettivi sono legati al contrasto della dispersione scolastica e al miglioramento delle relazioni tra ragazzi. Comprendere noi stessi e gli altri è difficile, soprattutto se i dispositivi rendono sempre più le relazioni impersonali. In classe ci siamo accorti che "mettersi nei panni dell’altro" è una vera e propria intelligenza. Abbiamo approfondito il messaggio di Daniel Goleman e l’abbiamo collegato a quello di Howard Gardner: possediamo molteplici capacità, più di quelle che pensiamo. In Danimarca un’ora a settimana è dedicata all’empatia. In Canada i programmi sulle emozioni esistono già dalla prima infanzia. In Italia il progetto ‘Didattica delle emozioni’ è adottato già da molte scuole. L’empatia potrebbe essere insegnata attraverso le storie, ad esempio raccontare episodi di bullismo e verificare quali emozioni innescano. Gli incontri con la psicologa della scuola dovrebbero essere più frequenti. Inoltre crediamo che i laboratori (cucina, argilla, scrittura) possano favorire le relazioni. Aldilà delle metodologie, i docenti devono essere predisposti. L’empatia non si insegna solo con la teoria, ma con l’esempio, l’ascolto e con l’impegno. Non c’è niente di peggio che un insegnante non empatico che insegna l’empatia.

Classe II E