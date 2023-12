L’imposta di soggiorno nel 2024 non si tocca: "Approveremo un bilancio senza aumenti"

Nessun aumento delle tasse, anche quella rivolta ai turisti ovvero l’imposta di soggiorno. Il Comune di Misano si avvicina all’approvazione del bilancio comunale confermando aliquote e tariffe dello scorso anno. A circa sei mesi dal voto la giunta ha deciso di non toccare nulla. Oltre ai cittadini possono tirare un sospiro di sollievo gli albergatori. "E’ trascorsa un’intera legislatura - premette il sindaco Fabrizio Piccioni - senza aumenti sulle aliquote dell’imposta di soggiorno. Ma questo non significa che gli investimenti sul territorio siano mancati. Al contrario abbiamo intercettato finanziamenti europei e del Pnrr, senza fare nuovi mutui quest’anno, e attivando una gran mole di opere".

Lavori pubblici a parte resta invariata l’Imu. Stessa cosa accadrà per l’occupazione suolo pubblico, argomento sensibile per i titolari di pubblici esercizi che ormai vedono i tavoli all’esterno come una necessità. Allo stesso modo resta invariata l’aliquota Irpef. Dove non può intervenire il Comune sono le tariffe della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti. A Misano è in vigore la tariffa puntuale, ovvero si paga per quanto si conferisce. Il piano approvato lo scorso anno ha validità biennale. Dunque le tariffe di quest’anno varranno anche nel 2024.