"L’imposta di soggiorno non può più attendere"

Tappa a Bellaria ieri per il presidente dell’Emilia Romagna e capolista alle europee Stefano Bonaccini. All’incontro organizzato in piazzale Matteotti Bonaccini ha voluto dare il suo pieno sostegno a Ugo Baldassarri, il candidato sindacato della coalizione di centrosinistra formata da Pd, M5s e dalla lista civica Cambiamo Bellaria Igea Marina. Presenti ieri anche il deputato Andrea Gnassi, la presidente del consiglio regionale Emma Petitti e il consigliere comunale Andrea Silvagni. "Ugo è una persona perbene e un professionista serio, la sua candidatura rappresenta una grande occasione per il territorio. Con la sua coalizione può portare qualità amministrativa e rinnovamento a Bellaria, anche grazie ai giovani candidati delle sue liste. Diamogli fiducia". Il presidente della Regione ha poi affrontato la questione della tassa di soggiorno: Bellaria è tra i pochi comuni della Riviera che ancora non la applica. Un tema che è diventato anche materia di campagna elettorale. Per Bonaccini "la tassa di soggiorno è un’importante risorsa che può essere utilizzata per incrementare gli opportuni investimenti nel territorio". Ha parlato di cambiamento e di giovani il candidato Baldassarri: "La lista Cambiamo Bellaria Igea Marina è nata in maniera autonoma, con la volontà di ognuno di mettersi in gioco senza condizionamenti per portare innovazione". Sul programma ha sottolineato: "Noi vogliamo una Bellaria più equa. Attualmente c’è una tassazione molto alta con la soglia di esenzione al minimo. La mancata introduzione dell’imposta di soggiorno si è fatta sentire sui bellariesi. Occorre applicare la tassa, senza spaventare i turisti, per abbassare così le tasse ai residenti".

Aldo Di Tommaso