L’imprenditoria riccionese scende in pista al Peter Pan

L’imprenditoria riccionese si dà appuntamento in pista al Peter Pan per ‘Tutta Riccione’. Si tratta del quinto capitolo di un format che vede protagoniste un centinaio di attività tra alberghi, bar, negozi, palestre e ristoranti. Venerdì i titolari si ritroveranno al Peter Pan per una cena e un party natalizio, sui generis, ideato dai collaboratori del Peter, Jimmy e Pizzo, e che gode del patrocinio del Comune di Riccione.

Imprenditori, ma anche musica con dj Mappa e Tanja Monies a cena e con Tony Lovely e Ciuffo dopocena, mentre nella Batcave in console ci saranno Marco Frutti e Kino, nella seconda sala Alberto Melloni e Gianmaria Gamberini. Il Terrace Privé sarà curato dal team del bar Il Bocciodromo, con la musica di Rivoluzione Romantica e Discopatia. ‘Tutta Riccione’ è una sera che punta sul legame tra la comunità e le imprese locali. Un modo per festeggiare, ma anche per ritrovarsi e far nascere quel senso di comunità e attaccamento a una località in cui si può andare oltre al business.

La serata rientra nei format che il Peter Pan propone anche quest’anno. Serate in cui non mancheranno guest star. Un programma che ha al centro uno staff legato a doppio filo anche alla Villa delle Rose di Misano ed il Matis Club di Bologna. Dopo i grandi dj di livello internazionale, da Alycante e Bob Sinclar passati in consolle in estate, il Peter punta anche sull’inverno con una offerta continua.

Dopo Tutta Riccione, il Peter Pan proporrà le serate Vida Loca sabato prossimo, 90 Wonderland la notte di Natale, e il Capodanno con Vida Loca.