L’impresa in bici: da Corpolò a Roma per il Giubileo

Hanno percorso quasi 400 chilometri in 4 tappe, lungo sentieri sterrati e piste ciclabili, per arrivare a Roma. È l’impresa compiuta dai 5 ciclisti partiti sabato 27 settembre da Corpolò e arrivati ieri in piazza San Pietro per attraversare la Porta santa. Protagonisti del pellegrinaggio sui pedali Alessandro Perazzini, 49 anni; il fratello Cristian, 53; Gian Luca Castello, 51; Raffaele Bertaccini, 59; il veterano del gruppo, Roberto Giardi, 60. Sono tutti colleghi di lavoro (alla E.A articoli per illuminazione) a eccezione di Cristian. "Una bella matiria a quest’età per chi in bici non va più da decenni – ammette Alessandro Perazzini – Ci andai nel 2000 in due tappe su strada, mi ero ripromesso di replicare in quest’anno giubilare. Ogni promessa è debito". Il pellegrinaggio in bici è iniziato con la tappa Corpolò da Pieve Santo Stefano, seguita da quella più lunga: 113 chilometri fino a Torgiano, percorrendo la Regina Ciclarum lungo il Tevere. Poi ancora verso sud, toccando Orvieto e Bolsena, passando dalla Collegiata di Santa Cristina, luogo legato al miracolo eucaristico. Infine la via Francigena li ha condotti fino alle porte di Roma. Martedì si è unito a loro Emmanuel Podeschi, diacono 49enne di Corpolò, con il pulmino di supporto. Ieri l’ingresso in Vaticano e il passaggio dalla Porta Santa. "Portiamo a casa il magnetismo e la meraviglia di un’esperienza ’altra’ vissuta con persone diverse ma unite in un’unica umanità".

m.c.