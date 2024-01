L’incendio guasta la festa. Fiamme all’Altromondo: "Danni ingenti: riapriamo tra alcune settimane"

La festa di Capodanno all’Altromondo è finita ancora prima di iniziare. Un incendio, scoppiato intorno alle 17,30 mentre si stava allestendo e preparando il locale per l’evento, ha mandato in fumo la serata di Capodanno e costringerà la discoteca a restare chiusa per alcune settimane. Ingenti i danni causati dal rogo, in particolare al solaio del locale. "Poteva andarci molto peggio, se i vigili del fuoco non fossero intervenuti in maniera così tempestiva", allarga le braccia il giorno dopo Enrico Galli, titolare della discoteca di Miramare e del Cocoricò di Riccione. I vigili del fuoco, intervenuti con 10 uomini e 4 mezzi, sono stati impegnati oltre tre ore. Sul posto anche la polizia. Stando a una prima ricostruzione, pare che a far scoccare la scintilla sia stato un cortocircuito alle luminarie e alle scenografie, che il personale del locale stava allestendo in vista della serata. In pochi secondi le fiamme si sono propagate alle luci e agli impianti elettrici sul soffitto. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato in breve tempo. Ma la discoteca è stata dichiarata inagibile, per i danni da fumo e, soprattutto, per quelli al solaio. La festa di Capodanno, però, non è saltata. Galli e il suo staff hanno deciso di farla al Cocoricò, avvisando la clientela via social all’ora di cena del cambio di programma.

"È stato un incidente. Sono cose che possono capitare, anche se ne avremmo fatto volentieri a meno". La serata del 31 "è stata salvata, grazie al trasloco della festa al Cocoricò". Poche le disdette e le richieste di rimborso. E "da oggi penseremo a rimettere in sesto l’Altromondo". I danni, ammette Galli, "sono importanti. Ci vorranno settimane per sistemare tutto". Saltano ovviamente la serata del 5 gennaio e le prossime. Oggi il primo sopralluogo con i tecnici, per valutare gli interventi da fare. "Faremo di tutto – conclude Galli – per riaprire l’Altromondo al più presto, tra qualche settimana".

Manuel Spadazzi