L’inchiesta romana travolge Botteghi. Il dirigente rinviato a giudizio

Rinviato a giudizio il dirigente Luigi Botteghi attualmente impegnato nell’amministrazione comunale di Riccione. La vicenda interessa il passato romano del dirigente, quando si trovò in Campidoglio ai tempi della sindaca Virginia Raggi, impegnato nella Ragioneria generale.

Botteghi in precedenza era dirigente nel municipio di Rimini per il settore tributi, poi arrivò l’avventura romana. Sono trascorsi sei anni da allora. Era il 2018 quando in Campidoglio scoppiò il caso Ama, società attiva nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti, partecipata dal municipio della Capitale. La vicenda interessava i bilanci dell’azienda e le presunte pressioni che alcune figure in Campidoglio avrebbero esercitato sull’azienda. Il caso fece implodere l’amministrazione Raggi e Botteghi tornò in Riviera, prima a Rimini, poi in mobilità a Riccione. Dal novembre scorso è dirigente di ruolo nel Comune di Ricicone e di recente è stato destinato al settore Turismo.

Oggi il passato romano del dirigente torna a farsi sentire perché si apre la strada verso il procedimento che lo vede rinviato a giudizio per il reato di tentata concussione in concorso. Rinviati a giudizio nella medesima vicenda ci sono anche l’allora direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti, l’ex assessore al bilancio e alle partecipate Gianni Lemmetti, e Giuseppe Labarile, direttore delle società Partecipate. Anche Virginia Raggi è stata rinviata a giudizio, ma per calunnia.

Botteghi si dice "molto frastornato da quanto accaduto. Dopo tre richieste di archiviazione (da parte del pm, ndr) e una richiesta di proscioglimento non riesco a capire il perché di una simile decisione". Tuttavia sottolinea di essere "tranquillo in vista del processo". Per capire se il procedimento giudiziario avrà ripercussioni sull’attività di Botteghi in municipio bisognerà attendere. Per il momento il dirigente assicura: "Andrò avanti. Ho solo chiesto di poter lavorare".

Andrea Oliva