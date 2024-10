L’incidente di don Pierluigi Bondioni, paura per il sacerdote di San Marino

Rimini, 10 ottobre 2024 – Grande paura per don Pierluigi Bondioni, sacerdote della parrocchia di Serravalle, a San Marino.

Il religioso di 48 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente frontale avvenuto attorno alle 23.30 di ieri nel territorio di Cantelli a Verucchio.

La macchina condotta da don Bondioni, una Mercedes classe A, si è scontrata contro un'altra vettura lungo la Sp32 che da Verucchio conduce fino alla Repubblica di San Marino.

Viste le sue condizioni, il personale sanitario del 118 accorso immediatamente sul posto ha ritenuto necessario farlo ricoverare all'ospedale Bufalini di Cesena, dove il parroco è stato trasportato con il codice di massima gravità in eliambulanza.

Al momento è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cesena, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sono monitorate attentamente dal personale ospedaliero.

Incidente a Cantelli di Verucchio, l'elisoccorso sul posto (foto Migliorini)

Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Novafeltria. I militari dell'Arma si sono occupati dei rilievi e la dinamica dell'incidente al momento è ancora al vaglio.

Lo scontro tra le due vetture si è verificato a pochi chilometri dal confine di stato di San Marino, nella frazione di Cantelli, situata tra il Titano e Verucchio. Stando ad una prima ricostruzione, la Mercedes guidata dal parroco, per cause che ancora devono essere accertate, è entrata frontalmente in collisione con un'Audi, condotta in questo caso da un ragazzo di 23 anni. Quest'ultimo è rimasto praticamente illeso a seguito dell'impatto.

Ad avere la peggio è stato invece il religioso, originario della provincia di Brescia e titolare della parrocchia di Serravalle dal 2022, rimasto incastrato tra le lamiere della macchina. Sul posto, oltre all'ambulanza, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri del Radiomobile di Novafeltria.

Bondioni è stato stabilizzato sul posto dal personale del 118. Vista la violenza dello scontro e le sue condizioni, si è però deciso per il ricovero all'ospedale Bufalini, dove il 48enne è giunto con l'eliambulanza, arrivata appositamente da Bologna.