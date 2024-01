L’incidente di Giuliano. C’è un’immagine di chi ha investito il figlio di Pierina

di Francesco Zuppiroli

Un furgone bianco. O una jeep. Che si allontana da via Coriano la mattina presto del 7 maggio ad un orario compatibile, così come il modello del veicolo, con quello da cui è stato investito Giuliano Saponi. È questa l’immagine carpita da una telecamera di sicurezza pubblica non molto distante dal luogo in cui Saponi fu investito e abbandonato a bordo strada agonizzante e che ora va ad aggiungersi al fascicolo della Procura aperto contro ignoti come un tassello che potrebbe rivelarsi fondamentale per scoprire chi sia il pirata che ha quasi ucciso il figlio di Pierina Paganelli: la 78enne ammazzata con 29 coltellate cinque mesi più tardi nei sotterranei del civico 31 di via del Ciclamino al villaggio San Martino.

Da quella via del Ciclamino in cui lo stesso Giuliano vive, insieme alla figlia minorenne e alla moglie Manuela Bianchi, il 54enne la mattina del 7 maggio alle 5.20 circa si stava allontanando in bicicletta come tutti i giorni, per raggiungere il posto di lavoro all’inceneritore di Coriano, prima di essere colpito in pieno volto a due passi da casa. Ed è stato proprio in quella via Coriano che nelle settimane scorse la polizia Stradale si è presentata a più riprese per cercare anche col metal detector qualche indizio utile a rintracciare chiunque avesse colpito Giuliano. E mentre si faceva sempre più strada l’ipotesi dell’investimento a svantaggio dell’aggressione – suffragato anche dalle conclusioni della relazione medico legale del consulente della Procura dottor Mauro Pesaresi secondo cui a colpire Giuliano sarebbe stato lo specchietto di un veicolo alto – ecco ora un nuovo elemento determinante in tal senso. L’immagine di un furgone o una jeep, che si allontana dal luogo dell’incidente poco dopo che sia avvenuto ha portato il pm titolare dell’inchiesta Luca Bertuzzi a trasmettere il tutto alla Scientifica di Roma, per procedere a un accurato esame del fotogramma ricavato dal nastro della telecamera e che non sarebbe nitido a sufficienza per estrapolare ad ora elementi determinanti. Ma la speranza di chi indaga è proprio quella di riuscire, dopo l’adeguato raffinamento dell’immagine, a estrapolare la targa per risalire al proprietario del mezzo che avrebbe potuto investire Saponi o comunque essere transitato dal luogo dell’investimento in tempo per vedere qualcosa.

Tuttavia, l’incidente che per un paio di mesi ha tenuto anche in coma Giuliano Saponi viaggia su un binario d’indagine differente rispetto all’inchiesta per omicidio per cui procede il sostituto procuratore Daniele Paci e che sull’assassino della madre di Giuliano non ha ancora portato ad alcun fermo a più di tre mesi dall’accaduto. Per quanto ora dunque la verità sull’incidente di Giuliano appaia più vicina come non lo era mai stata prima, non è detto che possa rappresentare una chiave di svolta per il giallo di Pierina Paganelli, dal momento che non sembrerebbero esserci collegamenti diretti tra la tragedia del figlio con l’assassinio della madre, avvenuto a distanza di poco più di cinque mesi.