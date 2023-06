L’incredibile vita di Cagliostro Avventuriero divenuto truffatore

Fu avventuriero? Alchimista? O truffatore? Fu uno nessuno e centomila Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Franco Balsamo, passato alla storia come Alessandro, il conte di Cagliostro. Personaggio controverso del XVIII secolo, Cagliostro ha vissuto ben più di una vita prima di trovare la morte nella cella in cui fu rinchiuso nella Rocca di San Leo. In quel ’Pozzetto’ dove venne trovato cadavere nel 1795 dopo la prigionia a seguito delle accuse di esoterismo ed eresia mossegli contro dalla Chiesa.

Di questo, della storia di un personaggio emblematico e controverso tratterà lo spettacolo teatrale della compagnia ‘I Viaggiatori nel tempo’, che all’arena Francesca da Rimini nella omonima piazza, domani alle 21.30 metteranno in scena ’Cagliostro’, uno spettacolo ad atto unico, nato da un’idea di Riccardo Antoniacci.

L’introduzione dell’autore farà entrare gli spettatori in sintonia con gli avvenimenti storici, mentre la magia del teatro nella fantastica cornice del centro storico di Rimini sotto le stelle contribuirà a rendere unica l’atmosfera in cui lo spettacolo si svolgerà. Quello di domani, inoltre, sarà il primo appuntamento in programma, con repliche che si succederanno sino al 23 settembre.

Lo spettacolo nel cuore del centro storico di Rimini, infine, sarà a ingresso libero, per consentire a tutti di ascoltare le gesta di un uomo divisivo, forse geniale, certamente unico, che con la fama di avventuriero e truffatore ha contribuito a fare crescere la propria fama sino a diventare, per certi versi, immortale.