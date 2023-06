L’incubo delle disdette Il rebus dei tedeschi Club del sole assicura: "Da noi aumenteranno"

Di disdette ce ne sono state tante, nei primi giorni dopo l’alluvione. "Ma fino a quel momento, il turismo in Romagna viaggiava a gonfie vele. Dai dati raccolti, le prenotazioni erano superiori del 20 per cento rispetto al 2022". A rivelarlo è l’agenzia Apt, che in questi giorni sta monitorando l’andamento di prenotazioni e cancellazioni in tutta la costa romagnola. Per avere i risultati dell’indagine servirà ancora alcuni giorn, "ma stiamo recuperando, sia sul mercato italiano sia su quello straniero".

A confermarlo è anche il Club del sole, che gestisce tre importanti camping tra Rimini e Riccione. "Più turisti stranieri durante l’estate rispetto allo scorso anno". Per la serie: non sarà una cattiva stagione. Mentre Federalberghi Rimini mastica amaro dopo l’indagine a campione in alcuni hotel associati, da cui è emerso un calo pesante di turisti tedeschi tra giugno (cancellato il 50% di prenotazioni) e luglio (il 25% ha disdetto), per altri operatori l’estate 2023 sarà positiva. Anzi: il Club del sole nelle proprie strutture, capaci di collezionare centinaia di migliaia di presenze turistiche, ha previsto di passare dal 38% di clienti stranieri del 2022 al 45% di quest’anno. Cosa che accadrà, assicurano, con un aumento in termini assoluti di presenze. A oggi nelle 20 strutture gestite dalla società nel Paese, le presenze annuali superano i 3 milioni.

Spiega Angelo Cartelli, il direttore generale del Club del sole: "Abbiamo in programma grandi investimenti per un’estate, quella 2023, che è già partita con incremento a doppia cifra rispetto alle previsioni. Una menzione speciale per quanto riguarda i mercati esteri, va in particolare per quelli di lingua tedesca, del Nord Europa e, dato a sorpresa, della Francia. In particolare, accogliere gli ospiti che provengono da questo Paese, dove sono maggiormente diffusi format di ospitalità più evoluti, è un ulteriore motivo di orgoglio per noi di Club del Sole: conferma l’elevato standard del nostro modello ricettivo".

Insomma: se le presenze di stranieri in Riviera hanno subito il calo nel periodo della Pentecoste, anche a causa di certe notizie diffuse all’estero che volevano una Romagna tutta sott’acqua, per il resto della stagione c’è speranza. Tant’è che il Club del sole non ha minimamente ritoccato le proprie previsioni di investimento che per quest’anno prevedono, solo tra Rimini e Riccione, oltre 17 milioni di euro. Una cifra che è la metà del totale degli investimenti previsti tra tutte e 20 le strutture del gruppo sparse in Italia.

La vacanza all’aria aperta resta gettonata dagli stranieri, ma in questa fase è soprattutto il mercato italiano a dare fiducia agli operatori, in particolare a Rimini. In città, a giugno, la previsione è di oltre 200mila arrivi secondo l’indagine di Visit Rimini: in linea con il 2022. E per luglio e agosto il trend è di un aumento di prenotazioni.

Andrea Oliva

Manuel Spadazzi