L’incubo delle disdette Sondaggio negli hotel: luglio e agosto positivi per 6 albergatori su 10

di Manuel Spadazzi

Una partenza "incoraggiante" (così la definisce il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad), con il turismo in forte ripresa da gennaio ad aprile, rispetto al 2022. Poi, da maggio, il crollo, a causa dell’alluvione e delle tante giornate di pioggia che hanno ’guastato’ giugno. Ma i segnali di ripartenza ci sono. Anzi: secondo l’indagine commissionata da Regione e Apt all’Osservatorio regionale del turismo, luglio e agosto a detta degli albergatori saranno mesi "positivi". Il sondaggio è stato effettuato su 700 titolari di altrettante strutture ricettive della Riviera (del Riminese e non solo). "Il 47% degli operatori intervistati – spiega Stefano Bonini dall’Osservatorio – ha dichiarato che per luglio e agosto le prenotazioni al momento sono in linea con quelle dell’anno scorso. Il 13% prevede un aumento di turisti. Il restante 40% invece è più pessimista e prevede un calo". Tirando le somme, secondo 6 albergatori su 10 "la stagione turistica quest’anno sarà pari o addirittura migliore di quella del 2022". Il rebus riguarda gli stranieri: "Il calo c’è stato, ma ci aspetta un recupero sia a luglio che ad agosto". Per quanto riguarda gli italiani invece "la situazione è più stabile e positiva".

Lo spartiacque della stagione è stato il mese di maggio. L’alluvione che ha flagellato gran parte della Romagna, quei filmati e quelle foto che hanno fatto il giro del mondo, hanno provocato tante disdette. Specie tra i turisti tedeschi. Secondo un monitoraggio di Federalberghi Rimini (fatto a campione in alcuni hotel) a giugno il 50% dei tedeschi ha cancellato le vacanze in Riviera, mentre a luglio il calo sarebbe del 25%.

Numeri che vanno letti insieme ai dati Istat sul turismo dei primi quattro mesi del 2023, che sono positivi. Da gennaio ad aprile i turisti arrivati nel Riminese sono stati in tutto 571.835, con un aumento del 43,1% sul 2022, in calo del 10,5% rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. Bene anche i pernottamenti (le presenze): nei primi quattro mesi sono stati 1.458.149, in aumento del 26,4% rispetto al 2022, in calo del 13,4% sul 2019. In forte ripresa il turismo straniero, grazie anche al ritorno a pieno regime delle fiere e dei congressi: più 65,2% rispetto al 2022, ma meno 14,1% sul 2019.

Guardando i singoli comuni, Rimini ha fatto meglio di tutti nei primi quattro mesi rispetto a un anno afa. Nel capoluogo gli arrivi sono stati 329.414: un incremento del 52,9% sul 2022, ma rispetto al 2019 il calo è stato dell’8,9%. Capitolo presenze: a Rimini sono state 844.629, pari al 30,4% in più del 2022, ma il 12,7% in meno del 2019. A Riccione la crescita è più contenuta: arrivi in aumento del 36,4% sul 2022, e le presenze salite del 24,7%. Ma nel confronto con il 2019, tra i nostri comuni costieri Riccione resta quello che va meglio: meno 4,4% di arrivi e meno 6,8% di presenze. Anche Cattolica, Bellaria e Misano hanno registrato aumenti a doppia cifra rispetto al 2022, ma ancora sono lontane dai livelli pre-Covid. Rispetto ai primi quattro mesi del 2019 Bellaria sconta un calo del 37,4% in termini di presenze.

Al netto di tutto, Sadegholvaad cerca comunque di guardare il bicchiere mezzo pieno: "L’alluvione e il meteo di maggio e inizio giugno hanno interrotto il trend positivo avuto da gennaio ad aprile, ma Rimini e la Riviera si presentano con un calendario fitto di grandi eventi, fiere e congressi. E stiamo recuperando".